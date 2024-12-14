القبض على متهم اعترف بتنفيذ 17 عملية سرقة في كربلاء

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه بعد ورود شكاوى عن تكرار سرقة في حي الجمعية تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الأجرام ثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان من اجل كشف السرقات والقبض على السارق.وأضاف البيان، ان فريق العمل باشر بجمع المعلومات الكافية بمهنية عالية حتى تم التوصل إلى السارق وتبين انه من إحدى المحافظات المجاورة وارباب السوابق وقدم الى قبل ثلاثة أشهر لغرض السرقة حيث ألقي القبض عليه، معترفاً بانه كان يقوم بكسر زجاج المحال التجارية والأسواق وأعترف بقيامه بهذه السرقات التي بلغت (17) سرقة في أماكن مختلفة من .وبحسب البيان، انه تم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى لينال جزائه العادل.