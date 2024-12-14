إصابتان بمشاجرة "عشائرية" شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة شخصين بمشاجرة "عشائرية" شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة عشائرية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام مسدسات ضمن قطاع

ما اسفر عن اصابة اثنين من طرفي المشاجرة بجروح".



وأضاف أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واثناء فض المشاجرة تم اطلاق على الدورية ما اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم ومنتسب"، الى "اعتقال عدد من مثيري المشاجرة والتحفظ على المصابين".