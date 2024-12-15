ضوء الصباح يكشف آثار الرصاص على مركز شرطة الأمين بعد ليلة صاخبة بالاطلاقات (صورة)

وبينما اندلع النزاع في ظلام ليل امس السبت، اظهر ومع ظهور الشمس حجم الاضرار التي كانت مختبئة في الظلام حيث تعرض مركز الى عشرات الاطلاقات النارية المباشرة.وكانت منطقة قد شهدت مساء امس السبت، شجارا عنيفا وتبادل اطلاق نار بين شخص ينتمي لفصيل مسلح معين، وشخصين اخرين ينتميان لفصيل اخر، وجاءت المشاجرة بسبب خلاف على قطعة ارض، قبل ان تقوم شرطة بفض الشجار واعتقال المتسببين، الا ان عمليات اطلاق نار كثيفة جرت امام مركز .