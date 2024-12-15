البدء بمحاكمة عسكرية لعناصر "المهمات" في الشرطة الاتحادية بالانبار

وقال للسومرية نيوز، ان "عدد العناصر يبلغ حوالي 10 افراد، وتتم محاكمتهم في محكمة قوى الداخلي من قبل فريق خاص في الشعبة الخامسة بمدينة الكاظمية"، الى ان "المدعي العام برتبة عميد ومسؤول التحقيق والحكم برتبة لواء".وأضاف ان "المحاكمة بدأت في الساعة 11 صباحا، وامتثل المتهمون بالزي العسكري بدون رتب أو بيريات على رؤوسهم".ويشير قانون العقوبات العسكري الى عقوبة السجن بين 5 الى 10 سنوات في حال عصيان الأوامر العسكرية.وكانت مقاطع فيديو انتشرت توثق حالة اطلاق نار واشتباكات في مقر لواء المهمات الخاصة الفوج السادس شرطة اتحادية في قضاء الكرمة شرقي الانبار، حيث رفض العناصر الأوامر العسكرية بنقلهم الى "المهمات"، كما يقول احد العناصر في مقطع الفيديو.