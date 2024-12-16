السجن المؤبد بحق إرهابي هاجم القوات الأمنية في الأنبار عام 2016

وأوضح مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المجرم شارك مع كيان الارهابي بهجوم ضد القوات في قضاء هيت عام 2016".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".