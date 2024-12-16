بغداد.. اعتقال خمسة متهمين وضبط أسلحة ومواد متفجرة.

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت تشكيلات الفرقة (الاولى، الالية شرطة اتحادية) وقيادة شرطة الرصافة بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على خمسة متهمين".

وأضاف البيان "بينهم متهم اقدم على اطلاق النار العشوائي وضبط بحوزته اسلحة واعتدة مختلفة الانواع في منطقة الدورة "شارع ٦٠" واخر وفق معلومات دقيقة من احد المتعاونين تفيد بوجود كدس للاعتدة والمواد المتفجرة مخبأ داخل احد محلات المواد الكهربائية في منطقة الزعفرانية "شارع المعهد".

ولفت البيان الى أنه "تم تشكيل فريق عمل ومداهمة المحل واجراء التفتيش الدقيق تم العثور على اعتدة ورمانات بدوية وعبوة ناسفة ومواد اخرى تدخل في تصنيع العبوات، وثلاثة اخرين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق (حي الجهاد/الضباط، هور رجب) بجانب الكرخ".