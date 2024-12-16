عبوة تستهدف سيارة وسط البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بانفجار عبوة على سيارة وسط .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "عبوة انفجرت على سيارة مدنية في منطقة حي البتول وسط البصرة".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.