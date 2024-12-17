القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق عراقية متفرقة

وذكر بيان للجهاز، انه "نفذ ابطال سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة، اذ شرع الابطال بتنفيذ عملية القاء القبض على احد الارهابيين في بغداد".وأضاف البيان، أنه "بعملية اخرى تمكن شجعان الجهاز من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك".كما تمكن الجهاز، وفق البيان، من "القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار".