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القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق عراقية متفرقة

أمن

2024-12-17 | 09:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق عراقية متفرقة
359 مشاهدة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للجهاز، انه "نفذ ابطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات نوعية في مناطق متفرقة اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة، اذ شرع الابطال بتنفيذ عملية القاء القبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أنه "بعملية اخرى تمكن شجعان الجهاز من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك".

كما تمكن الجهاز، وفق البيان، من "القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة الانبار".
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