في بغداد.. اعتقال خمسة متهمين بينهم أحرق منزلاً

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا من خلال تكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الاولى شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على خمسة متهمين".

وأضاف البيان أن "بينهم متهم اقدم على حرق الدور السكنية بواسطة "المولوتوف" واخر وفق المادة ٢٨/مخدرات"، الى "ضبط لتهريب المشتقات النفطية واعتقال "صاحبها" وذلك ضمن مناطق (بسماية، الزعفرانية، الكرادة، العرصات) بجانب الرصافة".