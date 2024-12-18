اعتقال ثاني المتهمين بكتابة "عبارات داعش" على منازل النسور في الانبار

وقال للسومرية نيوز، ان "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم ومتابعة مستمرة القت القبض على شخص تولد 2009 متهم بكتابة عبارات على جدران المنازل ضمن حي النسور في "، مبينا ان "هذا يعتبر المتهم الثاني الذي تم اعتقاله".ويوم امس، افاد مصدر امني، باعتقال متهم بكتابة عبارات "ممجدة" لتنظيم على جدران منازل في حي النسور بمحافظة الانبار، بعد متابعة من جهاز المخابرات ومكافحة اجرام .