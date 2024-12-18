مصابان في اشتباكات بين حمايات محافظ كركوك ورئيس مجلسها

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "عند مجلس محافظة حدثت مشادات كلامية بين حمايات رئيس محمد الحافظ ومحافظ ريبوار طه"، مبينا ان "المشادة تطورت الى عراك بالأيدي، ما أدى الى إصابة اثنين من الحمايات بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تدخلت وفضت النزاع بين الحمايتين وتم نقل المصابين الى لتلقي العلاج".