الاعرجي يترأس جلسة مجلس الاستخبارات الوطني

وذكر لمستشار القومي، في بيان ورد لـ نيوز، ان "الاعرجي ترأس جلسة مجلس الوطني بحضور كافة اعضاء المجلس".وناقش الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واتخذ من القرارات التي سيتم عرضها أمام انظار رئيس القائد العام للقوات المسلحة، وفقا للبيان.