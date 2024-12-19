زورق عراقي حربي يعترض سفينة للجيش الباكستاني (صور)

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القوة البحرية، البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، وبمتابعة قاعدة أم قصر البحرية، وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين وباكستان وفي نهاية زيارة الوفد الباكستاني إلى العراق، نُفذ تمرين بحري بين قيادة قاعدة أم قصر البحرية والوفد البحري الباكستاني، في قاطع ساحة العمليات البحرية العراقية".وبين انه "شارك في التمرين من الجانب زورق الدورية (P-310) التابع إلى كتيبة زوارق الدورية الثانية لواء البحري القاعدة آنفاً، ومن الجانب الباكستاني السفينة (PMS DEHSHAT 1072)".وأشار الى ان "هذا التمرين يمثل اعتراض سفينة إرهابية في البحر لمواجهة الأعمال غير الشرعية، ويعد هذا التمرين المشترك لتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين البحريتين".وأوضح انه "في نهاية التمرين، أثنى آمر السفينة الباكستانية على جاهزية وخبرات طاقم زورق الدورية والمهارات الفردية التي يتمتعون بها في المياه الإقليمية العراقية".