بغداد "تتحصن" وأنظارها على المتغيرات الإقليمية.. 7 إجراءات "مشددة" على من يدخل العاصمة

وقال رئيس المجلس، محمد الجويبراوي إن "حكومة المحلية وعلى ضوء التغيرات التي حصلت مؤخرا في المنطقة، وانطلاقا من حرصها الشديد على سلامة وأمنها، قررت اتخاذ عدة إجراءات لتأمينها ودرء أي تسلل قد يحصل فيها".واشار إلى أن "الإجراءات تتضمن التنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف التواجد الأمني في محيط العاصمة، وتعزيز الجهد الاستخباراتي، وكذلك التحقق من هوية جميع الوافدين الذين يحملون جنسيات غير عراقية، والوقوف على أسباب مجيئهم إلى قبل دخولهم، فضلا عن إلزام الوحدات الإدارية بالاحتفاظ بنسخ من أوراقهم الثبوتية".وأوضح الجويبراوي، أن "الإجراءات تتضمن تنظيم استمارة كفالة من أصحاب العمل للأجانب لحين تنظيم أوضاعهم، فضلا عن تكليف المختارين ومدراء الوحدات الإدارية كافة بمتابعة أي تحركات غريبة تحصل ضمن مناطقهم".ولفت الجويبراوي أيضا، إلى "وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والجهد الاستخباراتي، من أجل القيام بحملات لملاحقة المطلوبين والمتهمين بقضايا إرهابية، سواء كانوا عراقيين أو غير ذلك، من أجل القضاء على أي خلايا نائمة، وكذلك عقد اجتماعات مع شيوخ عشائر في مناطق حزام بغداد، لتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.