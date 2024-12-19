في لحظة عبث.. مقتل عقيد بسلاحه الشخصي على يد ابنته جنوب بغداد

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "ضابطا برتبة عقيد منسوب الى لقي مصرعه نتيجة عبث ابنته بسلاحه الشخصي داخل منزلهم ضمن منطقة الشاكرين في ناحية اليوسفية".وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وتحفظت على ابنته اجراء اصولي".