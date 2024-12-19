العراق يعلن إعادة الجنود السوريين في الأنبار الى بلدهم

وقال ميري في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إن "الجهات المختصة العراقية ستباشر اليوم الخميس بإعادة الجنود السوريين الى بلادهم".وأضاف ميري، أن "ذلك يأتي بعد ان عملت الجهات على تنسيق العمل مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال".