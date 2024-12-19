الإطاحة بإرهابي وتاجري مخدرات في بغداد واعتقال آخر في المثنى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن نفذت واجبات منفصلة في مناطق متفرقة من أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء أحدهم بتهمة الارهاب واثنين اخرين يتاجرون بالمواد المخدرة بالجرم المشهود، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادتين (١/٤ ارهاب ، ٢٨ مخدرات) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".وأضافت المديرية، أنه "في سياق متصل وبمتابعة ميدانية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الخضر بمحافظة المثنى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات".