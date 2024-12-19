عشرات الحافلات تصل حدود العراق لاستلام الجنود السوريين (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، إن "الحافلات السورية وصلت قبل قليل الى الحد الفاصل بين العراق، لغرض اكمال واستلام جنودهم".وأعلن الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في وقت سابق من اليوم الخميس (19 كانون 2024) بدء إعادة الجنود السوريين المتواجدين في محافظة الانبار، الى بلادهم.