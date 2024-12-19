السوداني يكلف الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان ورد لـ نيوز، انه "وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتكليف حميد رشيد فليح الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي".وأضاف: "ويأتي هذا التكليف استكمالاً لدعم عمل الجهاز، وخدمةً للعراق وحفظ أمنه واستقراره، ولما يتمتع به السيد الشطري من الخبرة و الأداء المتميز في المجال الأمني".