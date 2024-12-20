الإعلام الأمني تنبه العراقيين من اجراء يحصل اليوم

وقال رئيس الخلية تحسين الخفاجي في بيان ورد لـ نيوز، ان "نود الإعلام بأن ميدان الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك ابتداء من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم المصادف 2024/12/20".