قتلوا شقيقهم بسبب مشاكل عائلية.. كشف ملابسات جريمة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود اخبار من السيطرة بوجود حادث قتل احد المواطنين بعدة إطلاقات نارية أمام داره ضمن منطقة العماري، على الفور توجهت مفارز مركز شرطة اكد إلى محل الحادث وبعد التحري والتعمق بالتحقيق وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي (زوجته) والتي افادت بقيام اشقائه بتهديدة بالقتل بسبب مشاكل عائلية".واضافت، انه "بعد استحصال الموافقات تم القبض على اثنين من اشقائه وابن شقيقه وعثر داخل دارهم على سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف ومسدس"، مشيرة الى انه "تم ايداعهم التوقيف لإكمال القانونية اللازمة بحقهم".