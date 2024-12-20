أحدهم ناقل رئيسي للأسلحة.. القبض على عناصر من "داعش" في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات نوعية حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 7 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في منطقتي العدالة و 1 حزيران بمحافظة كركوك ".وأضافت: "والذين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم الارهابي وكان احدهم يعمل بصفة ناقل رئيسي للأشخاص والأسلحة والتجهيزات والمواد اللوجستية ، حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة ، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".