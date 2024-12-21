يستمر 14 ساعة.. تنبيه لإطلاق نار في المنطقة الخضراء

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نود إعلامكم بأن الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سيكون فعالاً إبتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم السبت الموافق 2024/12/21"، ما يعني من الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى التاسعة مساءً.ويأتي هذا التنويه ونشاط تفعيل الرماية، للمرة الثالثة خلال 8 أيام فقط، حيث سبقه تفعيل الرماية يوم الاثنين الماضي، ثم سبقتها حالة أخرى يوم الماضي 13 .