في بغداد.. منتسب يدهس منتسبا وكمين يطيح بمنتسب آخر سارق للأسلاك

وقال في حديث لـ نيوز، إن "منتسبا في الاتحادية تعرض اثناء الواجب لحادث دهس من قبل مسرعة يقودها منتسب في الداخلية اثناء استراحته، ضمن مرابطة الشارع العام في منطقة الفضيلية شرقي بغداد"، الى ان "المصاب تم نقله الى المستشفى والتحفظ على الداهس".وفي سياق منفصل، أضاف المصدر، أن "قوة أمنية القت القبض على شخص منتسب في وزارة الدفاع وشخص آخر معه، كانوا يرومون سرقة الأسلاك الكهربائية من محلات سوق الحسينية الكبير شمالي العاصمة"، لافتا الى ان "القوة نصبت لهم كمين محكم واعتقالهم وايداعهم التوقيف".