كربلاء تواجه الابتزاز الإلكتروني بحملات توعية في المدارس‎.. فيديو

تشكل الفتيات هدفا لعصابات الابتزاز الالكتروني التي تتزايد جرائمها بشكل دفع الاجهزة لاطلاق توعية لطالبات مدارس في محاولة لتحصينهن من هكذا نوع من الجرائم.. للمزيد من التفاصيل شاهد هذا التقرير من .