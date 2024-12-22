التجمع العراقي للتحرير والتغيير.. انتشار مجاميع "مريبة" واعتقال أحد عناصرها في تكريت

وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه نيوز، فإن الشعار استخدم العلم السابق بإضافة 3 نجوم، كما تم ادراج صوت صدام حسين، وذلك في سياق المؤشرات الضعيفة التي تحاول الظهور بين الحين والأخر بالتزامن مع ما حصل في سوريا، والاحاديث عن تغيير النظام في العراق، الا ان مراقبين يرون ان هذه الحركات تدل على ضعف واكتفاء بهذه الممارسات، فضلا عن استمرار اعتقال من يقوم بهذه الممارسات.وقال مصدر امني، انه "يوم الجمعة بتاريخ 20 كانون 2024، تم نشر فيديوهات التواصل الاجتماعي (التك توك) من قبل شخص يقوم بنشر فيديوهات باسم (التغيير قادم - التجمع الوطني للتحرير والتغيير) تحرض على زعزعة في عموم والمس بأمن حيت تم رصد فيديوهات من محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت وعلى الفور شرعت مفارز الوطني وبإشراف مباشر من قبل مدير امن صلاح الدين لمدة يوميين متتاليين عن جمع المعلومات وتفعيل جهد المصادر للحد من هكذا حالات تمس بأمن العراق".وأوضح انه "تم استحصال الموافقات القضائية الاصولية من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين وبالساعة العاشرة من مساء يوم السبت المصادف ٢٠٢٤/١٢/٢١ القت مفارز الوطني القبض على المتهم (غ م ج ح) يسكن محافظة صلاح الدين - قضاء تكريت يقوم بنشر هذه الفديوهات التي تهدد امن المواطن وتهدف الى زعزعة وزرع الرعب في نفوس الشعب المنهك وشعب صلاح الدين الذي ذاق امر الويلات من تهجير وظلم وتعسف بسبب هذه التوجهات المخالفة للقانون".