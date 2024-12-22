"شجار مسدسات" يقتل شخصًا ويصيب اخر شرق بغداد

وقال للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين شخصين اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) من الطرفين ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر ضمن منطقة العبيدي".وأضاف ان "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى والتحفظ عليه"، الى ان "المعلومات الواردة تقول ان الحادثة نتيجة خلافات مادية".