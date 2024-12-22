انهيار منزل قيد الانشاء في كربلاء والدفاع المدني يهرع لإنقاذ عامل تحت الركام (صور)

وقال مراسل نيوز، إن أحد المنازل قيد الانشاء في منطقة الشبانات في حي أبو وسط كربلاء، انهار سقفه اثناء عملية صب الاسمنت.وأضاف المراسل، أن أحد عمال البناء علق تحت الركام، لتهرع من الدفاع المدني لرفع الأنقاض والوصول الى العامل المفقود.، مبينا ان عمليات البحث عنه مازالت جارية.