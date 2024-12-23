بعد الانبار وكركوك.. ظهور عبارات "داعش" على جدران بغداد (صور)

وقال للسومرية نيوز، انه "تم رصد عبارات لتنظيم على جدران احد المنازل ضمن منطقة الزعفرانية".وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث وقامت بمسح العبارات وتابعت كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى الفاعل".وخلال الأيام القليلة الماضية، تم رصد كتابة عبارات لتنظيم على جدران المنازل في حي النسور بالانبار، وكذلك رفع علم على المدارس في كركوك، فضلا عن حالة مماثلة في الدين.