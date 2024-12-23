الكشف عن تفاصيل حادث وفاة كابتن بحري سوري بأحد موانئ البصرة





وأكدت القيادة، أن "الكابتن فارق الحياة أثناء وجوده خارج المياه الإقليمية، وتم نقله إلى ميناء أم قصر بعد أربع ساعات من وفاته، عقب محاولات عديدة لإنقاذه على متن الباخرة". وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "سبب الوفاة كان قضاءً وقدراً، حيث تم نقل الجثة إلى الطبابة العدلية لتوثيق الحادث والتأكد من ملابساته".وأكدت القيادة، أن "الكابتن فارق الحياة أثناء وجوده خارج المياه الإقليمية، وتم نقله إلى ميناء أم قصر بعد أربع ساعات من وفاته، عقب محاولات عديدة لإنقاذه على متن الباخرة".

وكشف مصدر أمني في وقت سابق من اليوم الاثنين 23 كانون 2024، عن العثور على جثة كابتن بحري الجنسية داخل باخرة أفريقية راسية في ميناء ام قصر، الى ان سبب الوفاة غير وتم نقل الجثة الى الطب العدلي بحضور خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب الوفاة.