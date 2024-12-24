هجوم مسلح والقبض على لص.. احداث امنية في بغداد صباح اليوم

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان شخصا قتل بهجوم مسلح في العاصمة، فيما أشار الى القبض على لص دخل شرقي .

وقال لـ نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدنية بمنطقة السيدية في بغداد، ما اسفر عن مقتل صاحب العجلة تولد 2002".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

فيما أكد ان "قوة امنية تمكنت من القبض على شخص داخل الجامعي في الجامعة المستنصرية شرقي العاصمة، والذي اعترف صراحة بتواجده داخل لغرض السرقة".