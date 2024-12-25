ضبط 100 ألف حبة كبتاغون في النجف واعتقال تاجرها

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لقرارات قضائية صادرة من التحقيق في الرصافة واستناداً إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير عام المخدرات الحقوقي الزركاني وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم ومراقبة استغرقت مدة (30) يوما تم إلقاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة، وضبط (100.000) مائة الف حبة كبتاغون مخدرة في النجف الأشرف".وأضاف، أن "المعتقل كان يروم المتاجرة بها".وتأتي هذه العملية كأول عملية بهذا الحجم بعد اعلان السلطات الأمنية تأثر تجارة وتسرب الكبتاغون الى بعد سقوط نظام بشار الأسد بعد تحول سوريا الى مصنعة ومصدرة لـ80% من الكبتاغون في المنطقة، كما تعد هذه العملية الكبيرة هي ثاني عملية بعد ضبط كميات مماثلة تبلغ 100 الف حبة في الانبار مطلع العام الحالي.