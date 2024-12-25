مطاردة بوليسية بين الازقة وسط بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية القت القبض على 4 اشخاص وبحوزتهم موادا وأدوية وحبوب مخدرة وسط .

وقال لـ نيوز، ان "دوريات قسم ومركز شرطة باب ومفارز فوج طوارئ الرصافة الخامس وبالتعاون مع القوة الماسكة، تمكنت من القاء القبض على 4 اشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال وأدوية مخدرة (50) علبة وحبوب مخدرة (2500) حبة متنوعة".

وأضاف ان "عملية القبض تمت أثناء اجراء ممارسة امنية ضمن منطقة عمر وسط بغداد، حيث تم ملاحظة نوع النترا بوضع يجلب الشك ولدى محاولة استيقافهم لاذوا بالفرار ليتم مطاردتهم داخل الازقة والقبض عليهم"، الى انه "تم ايداعهم التوقيف لإكمال القانونية اللازمة بحقهم".