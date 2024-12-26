رجل وزوجته يقعان بكمين الداخلية في بغداد.. ماذا فعلا؟

وقال للسومرية نيوز، ان "قوة امنية وخلال متابعة ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على رجل وامرأة كانا يرومان بيع طفل وطفلة تتراوح اعمارهم بين ٨ اشهر وسنة بمبلغ ٤٠ مليون دينار ضمن منطقة الاعظمية".