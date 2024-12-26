سوريا تدخل مرحلة "فلول النظام".. فيديو متداول يقتل ويصيب 24 عنصرا من الداخلية

وقالت وزارة الداخلية السورية، انه قتل 14 عنصراً وإصيب 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم "لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ وسلامة الأهالي"، بحسب وصف البيان.ويظهر ان سوريا بدأت تشهد ما كان يشهده بعد سقوط النظام واتهام "البعثيين وانخراطهم في بعض التنظيمات" وتنفيذ الاعمال التخريبية، وهو تحول بدأت بوادره في سوريا ويفتح الباب امام الكثير من التكهنات والمخاوف.وكانت وزارة الداخلية السورية، قالت انه انتشرت اليوم على بعض التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.وأكدت الوزارة أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.وأضافت: "على إثرها، حاولت بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".