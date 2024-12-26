ضربة جوية تقضي على "أبو براء" و3 من الإرهابيين في كركوك

وقال في حديث لـ نيوز، إن "القوة العراقية وعبر طائرة اف 16 استهدفت خلية يقودها الارهابي ابو براء في وادي الشاي جنوبي كركوك في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الأربعاء".وأضاف المصدر، أن "الضربة أدت الى مقتله مع 3 من افراد خليته".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الأربعاء (25 كانون 2024) استهداف "مفرزة إرهابية" داخل كهف في وادي الشاي جنوبي كركوك.