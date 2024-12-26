تصرفات خادشة للحياء.. القبض على سائق تكتك اعتدى على فتاة في كربلاء

وذكرت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء المقدسة تمكنت من القبض على متهم (صاحب تكتك) لقيامه بالاعتداء على فتاة تعمل داخل احدى الصيدليات في المحافظة، اضافة الى القيام بتصرفات خادشة للحياء والذوق العام.وأضاف انه جرى على الفور احالة المتهم الى القضاء لينال جزائه العادل، فيما تستمر مفارز والأجهزة في اداء المهام والواجبات للحفاظ على المجتمعي وفرض القانون ومنع الإساءة لمدينة سيد الشهداء (عليه السلام) باي شكل من الأشكال.