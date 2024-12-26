مطلوب بجريمة قتل.. اعتقال "أحمد طيارة" قبل تهريبه خارج العراق

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من القبض على احد المطلوبين يدعى أحمد طيارة وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد عن جريمة قتل شخص في منطقة ركية وسكينة في قضاء بدرة بالكوت".وأضاف المصدر، أن "عملية القبض تمت اثناء محاولة تهريبه خارج العراق".