لم تعرف صلة القرابة.. العثور على جثتي رجل ومرأة داخل منزل في بغداد

وذكر للسومرية نيوز، انه تم العثور على جثة رجل وامرأة متوفين داخل دار الرجل ضمن منطقة شهداء الزراعي بالعاصمة بغداد، الى ان مجهولة الهوية ولم تعرف صلة القرابة مع الرجل.كما لم تعرف اسباب الوفاة ويتم تحديدها من قبل الطب العدلي، بحسب الأمني.