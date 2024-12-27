ما حقيقة وجود عجلة مفخخة في كركوك؟

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "انتشر التواصل الاجتماعي خبر كاذب وغير صحيح مفاده (وجود مفخخة متروكة في منطقة راس الجسر قرب سوق الصاغة)، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، ننفي هذه الاخبار ولا صحة لها".ودعت القيادة المواطنين الى "ضرورة عدم الاخذ بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة والاستقرار في المحافظة، وعلى وسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".وأشارت الى انه "ستجري ملاحقة اصحاب المنشورات المزيفة والمسيئة قانونياً وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة".