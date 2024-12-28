"عنقودي" يودي بحياة طفلين في تكريت

وقال لـ نيوز، إن "لغم عنقودي من مخلفات تنظيم انفجر في تكريت".وأضاف، أن "انفجار اللغم أدى إلى مصرع طفلين أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والآخر 7 سنوات".وبين، أن "الطفلين هم من رعام الأغنام، وتم استلام جثثهم من قبل ذويهم".