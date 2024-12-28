تدمير 9 مضافات وضبط احزمة ناسفة لداعش في الانبار

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "قوات مكافحة الإرهـاب ضربت اوكاراً لداعـش في قضاء ودمرت ٩ مضافات".وأشار إلى "العثور على احزمة ناسفة ومواد متفجرة أيضا".