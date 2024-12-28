اعتقال 10 اشخاص بتهم عدة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، عن اعتقال 10 اشخاص بتهم عدة في .

وقالت القيادة في بيان، إن "" مفارز قيادة عمليات تلقي القبض على (10) متهمين، بينهم متهم بالسحر والشعوذة واخر ضبط بحوزة (20 شريحة اتصال) غير مخول بحملهن، وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها".