وقال للسومرية نيوز، ان "طفلة تبلغ من العمر 13 سنة توفيت نتيجة تناولها قرص سام يستخدم للقوارض داخل ضمن الصدر"، الى "التحفظ على والدها لحين انتهاء التحقيق ومعرفة ما اذا كان الحادث انتحارا او عرضيا".وفي حادث منفصل، لقي شاب تولد 1998 مصرعه نتيجة سقوط اسلاك كهربائية "11 الف واط" عليه بشكل مباشر ضمن منطقة معسكر الرشيد ببغداد.