متورط بجريمة سبايكر.. المخابرات تقبض على احد الإرهابيين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني من القاء القبض أحد إلارهابيين صادرة بحقه مذكرة قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين الأبرياء".وأضافت: "ستبقى دماء الزاكيات تلاحق الارهابيين لحين الاقتصاص منهم ونيل جزاءهم العادل ولن تهدأ قواتنا الأمنية وأجهزتنا الاستخبارية لحين الوصول إلى كل مجرم اثم ارتكب جريمة نكراء بحق الأبرياء".