حملة أمنية في حي الجامعة.. ماذا يحصل؟

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن اغلاق ستة مخازن لبيع المشروبات الكحولية مخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة بجانب .



وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز والاستقرار وبهدف متابعة وتفتيش مخازن بيع المشروبات "الكحولية" المخالفة لشروط وضوابط "هيئة السياحة" تمكنت قطعاتنا الأمنية متمثلة بقوة من (الفرقة الثانية شرطة اتحادية) بالاشتراك مع مفرزة من (الأمن السياحي) ، من غلق 6 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في منطقة حي الجامعة بجانب الكرخ".

وأضافت ان "هذه المخازن غير مجازة ويمارس اصحابها عملهم بدون موافقات اصولية ".