مقتل 7 من عناصر داعش وتدمير 22 مضافة في هذه المناطق

وذكر بيان للجهاز ورد لـ نيوز، انه "بعملية نوعية نفذت في الحدود الفاصلة بين الدين وكركوك والحدود الفاصلة بين وصلاح الدين، تمكنت قوات من قتـل 7 دواعش".واضاف البيان، ان "العملية اسفرت ايضا عن تدمير 22 مضافة، و5 إنفاق، اضافة الى العثور على مواد متفجرة، واحزمة ناسفة".