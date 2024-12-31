Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وأسدود
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل ستصحو خلاياه النائمة.. إحصائية للعمليات ضد داعش بالعراق

أمن

2024-12-31 | 02:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل ستصحو خلاياه النائمة.. إحصائية للعمليات ضد داعش بالعراق
1,165 مشاهدة

السومرية نيوز – امني
رصدت تحركات داعشية في مناطق عراقية، لاسيما سلسلة جبال حمرين الواقعة شرقي البلاد وبعض المناطق الصحراوية غربها، حيث يسعى داعش إلى استغلالها ملاذات آمنة، أملاً بإعادة تنظيم صفوفه.

تشكل هذه التحركات تهديداً خطيراً لاستقرار البلاد، الأمر الذي دفع القوات الأمنية إلى اعتماد استراتيجيات مغايرة لمقارعة التنظيم، يأتي أحد أركانها بتنفيذ عمليات استباقية تعتمد على معلومات استخبارية دقيقة، لإحباط مخططات داعش وضمان حماية المدنيين من جرائمه.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، في تصريح صحفي إن "الجهاز يعمل وفق رؤية أمنية خاصة، تهدف إلى تكثيف العمليات العسكرية النوعية لمكافحة تواجد خلايا تنظيم داعش ونشاطاتها في مختلف المناطق على رأسها المناطق النائية وذات الجغرافيا والتضاريس الصعبة"، مبينا ان "الجهاز نفذ خلال عام 2024 نحو 341 عملية أمنية، أسفرت عن مقتل واعتقال 147 عنصراً من داعش".
 
وأوضح النعمان، أن "العمليات العسكرية تأخذ جوانب عدة بضمنها عمليات خاصة لجهاز مكافحة الإرهاب، وقسم من تلك العمليات كانت مشتركة بناءً على معلومات من الأجهزة الاستخبارية كجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، فضلاً عن عمليات أخرى جاءت بتخطيط من قيادة العمليات المشتركة"، مشيرا الى ان "جزءاً أخر من تلك العمليات الأمنية جرى بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، بما في ذلك عمليات عسكرية مشتركة في أغلب مناطق الاهتمام المشترك، وعمليات أخرى تتعلق بتسليم متهمين في الإقليم مطلوبين لجهاز مكافحة الإرهاب".
 
وأكد النعمان أن "حصيلة العمليات العسكرية في عام 2024، أسفرت عن مقتل نحو 63 عنصراً من داعش من مستويات قيادية مختلفة وصلت إلى الصفين الأول والثاني من قادة التنظيم، بما في ذلك مقتل ما يُسمى بـ"والي العراق" ومساعديه في جبال حمرين، كذلك مقتل 21 مسلحاً من التنظيم في عملية نوعية للجهاز وكان من بين القتلى، ما يعرف بـ"والي الأنبار" و "والي الجنوب"، إضافة إلى المسؤول عن الملف الكيميائي ومسؤول عمليات التنظيم خارج العراق " أبي علي التونسي".
 
وفيما يخص عمليات إلقاء القبض على عناصر تنظيم داعش، أشار النعمان الى ان "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن في عام 2024، من اعتقال 84 عنصراً من التنظيم بينهم قادة كبار، وفق المادة "4 إرهاب" في عمليات نوعية مختلفة، فضلاً عن تدمير أكثر من 260 مقراً ومضافةً لداعش في مناطق عديدة، أهمها في عمق صحراء الأنبار، وفقاً لقول النعمان"، لافتا الى ان "تحقيق هذه النتائج كان جزءٌ منها يعتمد على قادة البيانات التي تحّصل عليها جهاز مكافحة الإرهاب خلال عملياته الاستباقية، والتي تخضع لتحديث دائم من قبل استخبارات الجهاز، فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية العراقية، بالإضافة إلى التعاون المعلوماتي مع أجهزة مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية بناءً على مذكرات تفاهم موقعة".
 
وبين النعمان، أن "عمل جهاز مكافحة الإرهاب يعتمد على تقنيات حديثة وجوانب فنية بالغة الأهمية أدخلت في عمل الجهاز، سيما هذا العام لتطوير العمل الاستخباري فمهمة الجهاز وفقاً لقانونه، وهي كجهاز أمني استخباري، كما يحرص رئيس الجهاز على تطوير القدرات الفنية والبشرية واللوجستية لاستخبارات الجهاز لضمان أداء مهامه على أكمل وجه".
 
ورغم أن تنظيم داعش في العراق يشكل تحدياً أمنياً، يرى الخبير العسكري عبد الرزاق الجبوري أن "خطر التنظيم حالياً جزئي وتحت السيطرة"، لافتا الى انه "عند فاقمت الأوضاع شرقي سوريا في ظل سيناريوهات معينة، سيما في سجون قوات سوريا الديمقراطية التي تحتجز معتقلين من داعش، فقد يتم نقلهم إلى صحراء العراق في أحد هذه السيناريوهات، وهذا سيشكل تهديداً خطيراً، ويدفع إلى تحفيز خلايا التنظيم النائمة في العراق التي ستسعى إلى الانتقام".

>> انضم الى السومرية على واتساب

عمليات

داعش

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
Play
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
Play
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Play
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Morning Live
Play
Morning Live
نقص الكالسيوم ...مرض العصر الصامت - حلقة ١٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-30
Play
نقص الكالسيوم ...مرض العصر الصامت - حلقة ١٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
Play
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٨٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-31
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
Play
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
Play
30-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
Play
نشرة ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Play
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
Morning Live
Play
Morning Live
نقص الكالسيوم ...مرض العصر الصامت - حلقة ١٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-30
Play
نقص الكالسيوم ...مرض العصر الصامت - حلقة ١٨٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
Play
أين تقضون ليلة راس السنة؟ 30-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-30
خط أحمر
Play
خط أحمر
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
Play
اقتحام، سرقة، قتـ ل وحرق!! حادثة صادمة في ديالى - الحلقة ٢٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-29
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
العراق والسعودية الخليج مع أمنيات للسنة الجديدة 28-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
جات بالليل
Play
جات بالليل
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
Play
خسارة المنتخب 29-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-29
اخترنا لك
بالفيديو: منتسب يتعرض لاعتداء يسبب له شللاً نصفياً‎
02:10 | 2024-12-31
تفاصيل جديدة حول جريمة قتل عائلة كاملة في بغداد
01:24 | 2024-12-31
مقتل شخص بمشاجرة وسط النجف
13:43 | 2024-12-30
في بغداد.. عمليات استباقية تعتقل عشرة متهمين
13:04 | 2024-12-30
منتسب بالداخلية ينتحر في بغداد
08:39 | 2024-12-30
مقتل 7 من عناصر داعش وتدمير 22 مضافة في هذه المناطق
08:34 | 2024-12-30
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.