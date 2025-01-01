اسقاط طائرة في العراق

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بانه تم اسقاط طائرة مسيرة في شمال .

وقال لـ نيوز، ان "طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني تم إسقاطها من قبل الدفاعات المتواجدة في قمم جبل المطل على العمادية في دهوك".

وأضاف ان "ذلك لم يسفر عن تسجيل اية خسائر".