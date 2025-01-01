مقتل شخص وإخماد حريق في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل شخص طعنا بسكين، كما أفاد بإخماد حريق داخل منزل في .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا قتل بعد طعنه بواسطة سكين من قبل شخص مجهول الهوية ولاسباب غير معروفة ضمن الفارس بالمنصور".

الى ذلك، أفاد بـ"اخماد حادث حريق اندلع داخل احد المنازل ضمن منطقة الحرية نتيجة تماس كهربائي دون اصابات تذكر"، الى "احتراق مبلغ 40 مليون دينار ومستمسكات واثاث الدار بالكامل".